TSK'da FETÖ operasyonu: 53 gözaltı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) içine sızan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 53 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 21 ilde operasyon başlatıldı. Ayrıntılar geliyor...

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