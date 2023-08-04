Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Orta saha için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Arsenal'den ayrılmak isteyen Jorginho için harekete geçti
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Orta saha için oyuncu arayışları sürdüren Fenerbahçe, dünya yıldızını gündemine aldı.
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Krunic ve Dominguez için görüşmelerini sürdüren Sarı-lacivertliler bu kez rotayı İngiltere'ye çevirdi.
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Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen İtalyan orta saha Jorginho için kulübüne oyuncunun şartlarını sordu.
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AYRILMAK İSTEDİĞİNİ İLETTİ
Londra ekibinin yeni sezon planlamasında yer almayan oyuncu, bu yaz takımdan ayrılmak istediğini kulübe bildirdi.
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'den 11.5 milyon euro'ya Arsenal'e transfer olan 31 yaşındaki yıldız yeni sezonda Londra'dan ayrılmayı hedefliyor.
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Brezilya asıllı İtalyan futbolcu 2021 yılında Avrupa'da yılın futbolcusu seçilmişti.
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