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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!

        Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Orta saha için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Arsenal'den ayrılmak isteyen Jorginho için harekete geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 23:11
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          Orta saha için oyuncu arayışları sürdüren Fenerbahçe, dünya yıldızını gündemine aldı.

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          Krunic ve Dominguez için görüşmelerini sürdüren Sarı-lacivertliler bu kez rotayı İngiltere'ye çevirdi.

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          Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen İtalyan orta saha Jorginho için kulübüne oyuncunun şartlarını sordu.

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          AYRILMAK İSTEDİĞİNİ İLETTİ

          Londra ekibinin yeni sezon planlamasında yer almayan oyuncu, bu yaz takımdan ayrılmak istediğini kulübe bildirdi.

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          Geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'den 11.5 milyon euro'ya Arsenal'e transfer olan 31 yaşındaki yıldız yeni sezonda Londra'dan ayrılmayı hedefliyor.

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          Brezilya asıllı İtalyan futbolcu 2021 yılında Avrupa'da yılın futbolcusu seçilmişti.

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