Diğer yandan Galatasaray, Diagne ile yolları ayırmak istiyor. Yönetim, Mustafa Muhammed ve Bafetimbi Gomis için de gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Mısırlı oyuncunun satışından gelir bekleyen yönetim, Gomis'in de maaş yükünden kurtulmayı amaçlıyor.