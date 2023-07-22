SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray, Cedric Bakambu transferini açıkladı

Galatasaray, Cedric Bakambu transferinde mutlu sona ulaştı! Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki golcünün transferi için görüşmelerin başladığını resmen duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

AA'nın aktardığına göre dün İstanbul'a gelemeyen Cedric Bakambu, bu gece 23.30'da İstanbul'da olacak.

Sarı-Kırmızılılar'ın son transferi Bakambu, bundan yaklaşık 1 ay kadar önce Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Nasr'la yıllık 3,5 milyon Euro'ya el sıkışmıştı.

Yıldız golcünün ailesinin Avrupa'da kalmak istemesi üzerine bu transferden vazgeçen Bakambu, Galatasaray'ın yaklaşık 1,5 milyon Euro'luk teklifini kabul etti.

Golcü oyuncu geçmişinde iki farklı organizasyonda gol kralı oldu. 2020'de Çin'de Beijing Guoan formasıyla 19 karşılaşmada 14 gol atarak Hulk, Teixeira, Talisca ve Oscar gibi isimleri geçip gol krallığına ulaştı.Geçen sezon ise Olympiakos'ta 32 maçta 18 gol kaydederek krallık yarışını zirvede bitirdi.