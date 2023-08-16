Fenerbahçe'de kaleye üç aday: Livakovic, Keylor Navas, De Gea...
Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer listesinin ilk sırasında Dominik Livakovic yer alırken, sarı-lacivertlilerin B ve C planı olarak da Keylor Navas ile David De Gea'yı düşündüğü öğrenildi.
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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de gözler kaleci takviyesine çevrildi.
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Gaziantep FK ile oynanan maçta tribünlerin tepkisini çeken Altay Bayındır'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, milli kalecinin yerine hangi ismin transfer edileceği belirsizliğini koruyor.
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İLK ADAY LIVAKOVIC
Fenerbahçe'nin kaleci adayları arasında ilk sırada Dominik Livakovic yer alıyor.
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Hırvat kaleciyle her konuda anlaşan sarı-lacivertli yönetim, Dinamo Zagreb'le de bonservis bedeli görüşmelerinde son aşamaya geldi.
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KEYLOR NAVAS İÇİN PUSUDA
28 yaşındaki file bekçisinin transferinde pürüz çıkması halind ise sarı-lacivertliler bu kez Keylor Navas'a yönelecek.
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PSG'den ayrılmak isteyen Kosta Rikalı eldivenin başta MLS ve Suudi Arabistan olmak üzere birçok ülkeden talibinin olması transferi zorlaştırıyor.
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36 yaşındaki tecrübeli kaleci PSG'den bonservisini alması halinde, sarı-lacivertliler oyuncunun menajeriyle resmi temaslara başlayacak.
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DE GEA SÜRPRİZİ
Fenerbahçe'nin günemindeki diğer kaleci adayı ise David De Gea...
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İngiliz basını, geçtiğimiz haftalarda 12 yıllık Manchester United kariyerini noktalayan ve kulüpten ayrılan İspanyol eldivenle Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı.
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Menajeri aracılığıyla birçok teklif alan 32 yaşındaki file bekçisini MLS’ten Lionel Messi’nin formasını giydiği Inter Miami’nın yanı sıra Suudi Arabistan’dan Al Nassr’ın da istediği belirtiliyor.
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Deneyimli kalecinin ise geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.