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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'de kaleye üç aday: Livakovic, Keylor Navas, De Gea... - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de kaleye üç aday: Livakovic, Keylor Navas, De Gea...

        Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer listesinin ilk sırasında Dominik Livakovic yer alırken, sarı-lacivertlilerin B ve C planı olarak da Keylor Navas ile David De Gea'yı düşündüğü öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 11:13
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          Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de gözler kaleci takviyesine çevrildi.

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          Gaziantep FK ile oynanan maçta tribünlerin tepkisini çeken Altay Bayındır'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, milli kalecinin yerine hangi ismin transfer edileceği belirsizliğini koruyor.

        • 3

          İLK ADAY LIVAKOVIC

          Fenerbahçe'nin kaleci adayları arasında ilk sırada Dominik Livakovic yer alıyor.

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          Hırvat kaleciyle her konuda anlaşan sarı-lacivertli yönetim, Dinamo Zagreb'le de bonservis bedeli görüşmelerinde son aşamaya geldi.

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          KEYLOR NAVAS İÇİN PUSUDA

          28 yaşındaki file bekçisinin transferinde pürüz çıkması halind ise sarı-lacivertliler bu kez Keylor Navas'a yönelecek.

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          PSG'den ayrılmak isteyen Kosta Rikalı eldivenin başta MLS ve Suudi Arabistan olmak üzere birçok ülkeden talibinin olması transferi zorlaştırıyor.

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          36 yaşındaki tecrübeli kaleci PSG'den bonservisini alması halinde, sarı-lacivertliler oyuncunun menajeriyle resmi temaslara başlayacak.

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          DE GEA SÜRPRİZİ

          Fenerbahçe'nin günemindeki diğer kaleci adayı ise David De Gea...

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          İngiliz basını, geçtiğimiz haftalarda 12 yıllık Manchester United kariyerini noktalayan ve kulüpten ayrılan İspanyol eldivenle Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı.

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          Menajeri aracılığıyla birçok teklif alan 32 yaşındaki file bekçisini MLS’ten Lionel Messi’nin formasını giydiği Inter Miami’nın yanı sıra Suudi Arabistan’dan Al Nassr’ın da istediği belirtiliyor.

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          Deneyimli kalecinin ise geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

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