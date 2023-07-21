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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez, Galatasaray'a değil; İspanya'ya transfer oluyor - Galatasaray Haberleri

        SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez, İspanya'ya transfer oluyor

        Galatasaray'ın gündemindeki Davinson Sanchez, İspanya yolunda... Kolombiyalı savunma oyuncusu için harekete geçen Real Betis'in Tottenham ile 7 milyon Euro karşılığında anlaştığı; Davinson Sanchez'in de yıllık 2 milyon Euro'luk teklife 'Evet' dediği öğrenildi

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 14:20
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        • 1

          Tottenham'ın gelecek planları arasında yer almayan Davinson Sanchez'in geleceği merak konusu oldu.

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          Victor Nelsson'a talip olan Londra ekibinin, Danimarkalı yıldız için Davinson Sanchez'i devreye soktuğu ve Kolombiyalı savunmacının bonservisini vererek Nelsson'un ücretini aşağı çekmeye çalıştığı öğrenilmişti.

        • 3

          Ancak La Liga ekibi Real Betis, Kolombiyalı savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için öne geçmiş durumda.

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          TMW'nin haberine göre Real Betis ile Tottenham arasındaki görüşmeler 'oldukça ilerlemiş' görünüyor ve 'bir hafta içinde nihai kararın verilmesi bekleniyor'.

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          Görüşülen ücretin 7 milyon Euro civarında olduğu bildiriliyor.

        • 6

          Bu meblağın Tottenham için ideal bir ücret olmadığı; ancak Sanchez'in sözleşmesinin önümüzdeki yaz sona ereceği ve potansiyel olarak serbest transferle ayrılmasına izin verebileceğine vurgu yapıldı.

        • 7

          Tottenham aktif olarak savunmaya takviye arayışında ve Micky van de Ven ve Edmond Tapsoba gibi diğer savunma oyuncularıyla da bağlantıları var.

        • 8

          Savunmayı güçlendirmek teknik direktör Ange Postecoglou'nun hücumcu oyun tarzı için çok önemli ve kulüp yönetimi de savunma rotasyonunu sağlamlaştırmaya kararlı.

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          Sanchez 2017 yılında Tottenham'a 42 milyon Euro gibi önemli bir ücret karşılığında katıldı ve o dönemde kulübün en pahalı transferlerinden biri oldu.

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          O zamanlar Avrupa'nın en çok gelecek vaat eden genç savunmacılarından biri olarak görülüyordu ve önünde parlak bir gelecek vardı.

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          Ancak İngiltere'de geçirdiği sürede istikrar yakalayamadı ve kendisini düzenli bir ilk 11 oyuncusu olarak kabul ettirmekte zorlandı.

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