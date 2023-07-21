SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez, İspanya'ya transfer oluyor
Galatasaray'ın gündemindeki Davinson Sanchez, İspanya yolunda... Kolombiyalı savunma oyuncusu için harekete geçen Real Betis'in Tottenham ile 7 milyon Euro karşılığında anlaştığı; Davinson Sanchez'in de yıllık 2 milyon Euro'luk teklife 'Evet' dediği öğrenildi
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Tottenham'ın gelecek planları arasında yer almayan Davinson Sanchez'in geleceği merak konusu oldu.
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Victor Nelsson'a talip olan Londra ekibinin, Danimarkalı yıldız için Davinson Sanchez'i devreye soktuğu ve Kolombiyalı savunmacının bonservisini vererek Nelsson'un ücretini aşağı çekmeye çalıştığı öğrenilmişti.
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Ancak La Liga ekibi Real Betis, Kolombiyalı savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için öne geçmiş durumda.
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TMW'nin haberine göre Real Betis ile Tottenham arasındaki görüşmeler 'oldukça ilerlemiş' görünüyor ve 'bir hafta içinde nihai kararın verilmesi bekleniyor'.
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Görüşülen ücretin 7 milyon Euro civarında olduğu bildiriliyor.
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Bu meblağın Tottenham için ideal bir ücret olmadığı; ancak Sanchez'in sözleşmesinin önümüzdeki yaz sona ereceği ve potansiyel olarak serbest transferle ayrılmasına izin verebileceğine vurgu yapıldı.
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Tottenham aktif olarak savunmaya takviye arayışında ve Micky van de Ven ve Edmond Tapsoba gibi diğer savunma oyuncularıyla da bağlantıları var.
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Savunmayı güçlendirmek teknik direktör Ange Postecoglou'nun hücumcu oyun tarzı için çok önemli ve kulüp yönetimi de savunma rotasyonunu sağlamlaştırmaya kararlı.
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Sanchez 2017 yılında Tottenham'a 42 milyon Euro gibi önemli bir ücret karşılığında katıldı ve o dönemde kulübün en pahalı transferlerinden biri oldu.
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O zamanlar Avrupa'nın en çok gelecek vaat eden genç savunmacılarından biri olarak görülüyordu ve önünde parlak bir gelecek vardı.
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Ancak İngiltere'de geçirdiği sürede istikrar yakalayamadı ve kendisini düzenli bir ilk 11 oyuncusu olarak kabul ettirmekte zorlandı.