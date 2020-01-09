Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Kısa bir süre önce Ryan Babel'in Ajax ile görüşmeler yaptığını doğrulayan menajeri Winny Haatrecht, bu kez görüşmelerin ilerlediğini söyleyerek, "Ryan Babel maaşının bir kısmını Galatasaray'a bırakıp Ajax'a gitmeye hazır. Bu transferde hem Ajax'a hem de Galatasaray'a yardımcı olmak istiyor" ifadelerini kullandı.