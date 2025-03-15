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        Haberler Gündem Son dakika: Trafik durdu! Basın Ekspres'te kamyonet devrildi!

        Trafik durdu! Basın Ekspres'te kamyonet devrildi!

        İstanbul'da Basın Ekspres yolunda, TEM istikametinde kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle trafik durdu. Ekipler kazaya müdahale ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 09:29 Güncelleme: 15.03.2025 - 09:32
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        Trafik durdu! Basın Ekspres'te kamyonet devrildi!
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        Bağcılar Basın Ekspres TEM istikametinde saat 08:56 sıralarında kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle yol tamamen kapandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, kamyoneti kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kamyonet nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu, polisler trafiği yan yoldan veriyor.

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