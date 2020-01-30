Karadeniz temsilcisi, Brezilyalı futbolcusu Guilherme ile prensip anlaşmasına varırken defans hattını Brezilya ekiplerinden Cruzeiro forması giyen Manoel Messias ile güçlendiriyor. Guilherme, sabah saatlerinde Trabzon'a gelirken, Messias'ın da bugün Trabzon'a geleceği öğrenildi. İki Brezilyalı oyuncunun da sağlık kontrollerinden sonra resmi imzayı atarak bordo mavili takımın akşam antrenmanına katılması bekleniyor.

Bordo mavili takım bonservisi İtalya'nın Benevento kulübünde olan Guilherme ve Cruzeiro forması giyen Manoel Messias'ı 6 aylığına kiralayacak. Trabzonspor iki oyuncunun da opsiyon hakkının elinde tutarak sezonun sonunda futbolcuların göstereceği performansa göre transferlerini gerçekleştirecek.

Guilherme, bu sezon oynadığı 18 maçta 5 gol atarken 6 da asist yaptı. Brezilya Serie A'da toplam 245 maça çıkan Messias 14 gollük performans gösterdi ve 4 de asist yaptı.

Transfer sezonunun başında Beşiktaş da oyuncuyla anlaşmış ancak harcama limiti nedeniyle siyah-beyazlılar oyuncuyu alamamıştı.