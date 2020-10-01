Trabzonspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2020-21 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350.000.-EUR ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

GÖZTEPE'YE TRANSFER OLDU

Göztepe, Guilherme'yi satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiraladığını açıkladı.