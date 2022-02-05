Torunlarını hastaneye götürdüler! Kahreden haber!

İHA

Son dakika haberler... Antalya'da edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir eden Orhan K.'nın kullandığı TIR, Çavuşköy kavşağında, Manavgat istikametinden Alanya istikametine giderken kavşaktan dönmekte olan Süleyman Manuş'un kullandığı otomobille çarpıştı.

KARI KOCA ÖLDÜ, TORUNLARI YARALANDI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre kazada sürücü Süleyman Manuş ve otomobilde bulunan eşi Sevda Manuş olay yerinde yaşamını yitirirken, 5 yaşındaki torunları Özgür Hidayet İbret yaralandı.

CENAZELERİ ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Manuş çiftinin cenazeleri, Manavgat Devlet Hastanesi'nde cumhuriyet savcısı, adli tabip ve Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

HASTANE DÖNÜŞÜ KAZA YAŞANDI

Aslen Adana'nın Ceyhan ilçesinden olan Süleyman ve Sevda Manuş çiftinin çocuklarıyla birlikte uzun yıllardır Alanya’nın Avsallar ilçesinde yaşadığı, 5 yaşındaki torunları Özgür Hidayet İbret’i Antalya’da doktor kontrolüne götürdükten sonra Avsallar’a dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

TANIDIKLARINI ZİYARET EDECEKLERDİ

Manuş çiftinin, Avsallar’a giderken yollarının üzerinde Çavuşköy’de bulunan bir tanıdıklarını ziyaret etmek amacıyla kavşaktan Çavuşköy’e döndükleri belirtildi.