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İrem 17 yaşındaydı! İntihar etmemiş! Töre kurbanı!

Mersin'de oturduğu evin banyosunda kafasına tek kurşun sıkılmış halde bulunan ve kayıtlara intihar olarak geçen 17 yaşında İrem Bahçe'nin, töre cinayetine kurban edildiği ve ağabeyi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ölmeden önce 5 aylık hamile olduğu ve bebeği sezaryenle aldırıldığı belirlenen genç kızın annesi, babası, 2 ağabeyi ve 3 amcası gözaltına alındı

05.06.2020 - 15:21 | Güncelleme: ABONE OL
İrem Bahçe töre cinayetine kurban gitmiş
HABERTURK.COM

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin'de, 11 Kasım 2019’da, Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, 17 yaşındaki İrem Bahçe’nin cesedi oturdukları evin banyosunda kafasına tek kurşun sıkılmış halde bulundu. Aile olayın intihar olduğunu söyledi. Kayıtlara da intihar olarak geçen olay ile ilgili tutanaklar Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine gönderildi.

BEŞ AYLIK HAMİLE OLDUĞU BELİRLENDİ

Cinayet Büro dedektifleri dosyada aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler, kamera kayıtları, olay yeri inceleme tutanaklarında belirsizlikler tespit etti. Ayrıca adli tıp sonucuna göre kızın ölümünden önce 5 aylık hamile olduğu ve çocuğun sezaryenle alındığı ortaya çıktı.

AİLE DEDİKODUDAN KAÇMIŞ

Olayı soruşturan polis, ailenin genç kızın ölümünden 20 gün önce Şanlıurfa’nın Örencik Köyü’nden Mersin’e taşındığını belirledi. Bunun üzerine köye bir ekip yollanarak soruşturma derinleştirildi. Polis, genç kızın köyde biri ile nişanlandırıldığını ve başka erkeklerle de görüştüğü gerekçesiyle nişanın bozulduğunu öğrendi. Köy sakinleri ve akrabaları arasında çıkan dedikodu nedeniyle ailesi İrem Bahçe’yi de yanlarına alarak Mersin’e taşındı.

AMCALARI DA MERSİN'E GELDİ

Ailenin Mersin’e gelmesinin ardından kısa bir süre sonra amcası M.B. de gelerek bir görüşme yaptı. Ardından diğer amcalar İ.B. ve M.V.B. de aileyi ziyaret edip Şanlıurfa’ya geri döndü.

HER ŞEY 20 GÜN İÇİNDE YAŞANMIŞ

Amcaların geri dönmesinden kısa bir süre sonra 17 yaşındaki İrem Bahçe’nin cesedi oturdukları evin banyosunda kafasında tek kurşun sıkılmış halde bulundu. Olay yerine gelen ekipler aile ifadeleri ve delilleri göz önüne alarak genç kızın ölümünü kayıtlara intihar diye geçti. Aile olayın ardından çocukların cesedini alarak Şanlıurfa'da defnedip köye döndü.

İREM'İ AĞABEYİ ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet büro dedektifleri araştırmalarını sürdürmek üzere Mersin’den Şanlıurfa’ya giderek 3 ay köyde kaldı. Delileri toplandıktan sonra genç kızın aile meclisi kararıyla töre cinayetine kurban gittiğini belirleyerek operasyon için düğmeye bastı. Aile bireylerinden anne S.B., baba K.B., ağabey R.B., M.A.B. (Mehmet Ali Bahçe),amcaları M.B., İ.B., M.V.yi gözaltına aldı. Aile bireylerinin alınan ifadelerinde ağabey Mehmet Ali Bahçe gözyaşları arasında verdiği ifadesinde kızkardeşini kendisinin öldürdüğünü aile meclisinin aldığı kararı yerine getirdiğini söyledi.

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