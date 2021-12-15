TIR'ın çarptığı otomobil parçalandı! 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Seydişehir-Antalya karayolunun 14'üncü kilometresindeki Madenli Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Ömer Gökten (50) yönetimindeki 42 EAH 57 plakalı TIR, kavşakta İlhan Muştu'nun kullandığı 42 ADM 006 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil demir yığınına dönerken, TIR ise şarampole devrildi.

DHA'nın haberine göre; sürücülerden İlhan Muştu kaza yerinde yaşamını yitirirken, Ömer Gökten ise yaralandı.

TIR sürücüsü Gökten, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.