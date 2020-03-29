29 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında “Ticari Taksilerle” ilgili yeni bir genelge daha gönderdi.
Bakanlığın illere gönderdiği genelgede, tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artırdığına dikkat çekildi.
Genelgede, virüsün yayılmasını engellenmenin en etkili yolunun ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak, sosyal izolasyonun sağlanması olduğuna vurgu yapıldı.
Sosyal izolasyonun sağlanmadığı hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artırdığına değinilen genelgede, bunun da vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulabileceğine sebep olduğuna dikkat çekildi.
Gelinen bu aşamada Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verildiği ifade edilen genelgede alınan tedbirler şu şekilde sırlandı:
-30 Mart 2020 tarihi Pazartesi saat 00.01’den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek.
-Birinci gün olan 30 Mart 2020 tarihi Pazartesi saat 00.01’ den 30 Mart 2020 tarihi pazartesi saat 24.00’a kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek.
-Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek.
-İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerimizde de konu Valiler tarafından değerlendirilerek ihtiyaç duyulması halinde belirtilen kapsamda kararlar alınarak uygulanabilecek.
Bakanlık genelgede söz konusu kararlar kapsamında, valiler ve kaymakamlar tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun ilgili maddeleri uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, belediyeler ve ilgili meslek odalarını bilgilendirerek konunun koordine edilmesi, tedbirlerin planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.
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