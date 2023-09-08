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        Haberler Gündem Yargı SON DAKİKA: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile kardeşlerine 26 milyar 615 milyon 25 bin lira ceza verildi!

        Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile kardeşlerine 26 milyar 615 milyon 25 bin lira ceza verildi

        Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven ve Serap Özer'e ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 13:58 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:30
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        Thodex'te para cezası! 24 taksitle...
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        Arnavutluk Adalet Bakanlığı'nca iadesinin ardından getirildiği Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven ve Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın "dolandırıcılık" suçundan yargılandığı davada verilen kararın detayları belli oldu.

        Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada karara bağlanan dosyanın ayrıntılarına ulaşıldı.

        Haklarında "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama" "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 11 bin 196 yıl 10'ar ay hapis cezası verilen sanıklardan Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e ayrıca yüksek miktarda para cezası verildi.

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        Mahkeme heyeti, sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası uygulandı.

        Heyet, verilen para cezalarının bir kısmının ise 24 ay taksitle ödenmesine hükmetti.

        Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde dün görülen davanın 9'uncu celsesinde kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e, "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vermişti.

        Diğer sanıklara ise çeşitli suçlardan değişen sürelerde hapis cezası veren heyet, 16 sanık hakkında ise delil yetersizliği gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraat hükmü kurmuştu.

        İDDİANAMEDEN

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin'in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar belirtilmişti.

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        "Thodex" isimli şirketin 400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu aktarılan iddianamede yer alan MASAK raporuna göre, bu platformun, müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydedilmişti.

        İddianamede, sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği, bunların önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı" nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği anlatılmıştı.

        Bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna dikkati çekilen iddianamede, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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        Esas hakkındaki mütalaada sanık Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

        Sanık Zuhal Özer'in "örgüte üye olmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 8 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, diğer 17 sanığın çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edilmesi istenmişti.

        FARUK FATİH ÖZER 23 NİSAN'DA TUTUKLANMIŞTI

        Dosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

        Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan'da ülkeye getirilen Özer, 23 Nisan'da sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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        #Thodex
        #Faruk Fatih Özer
        #son dakika haberi
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