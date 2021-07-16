Kremlin'in gizli Trump dosyası sızdı!

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İngiliz The Guardian gazetesi, Kremlin'den sızan gizli dosyadaki bilgileri aktardı. Guardian haberinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in elinde ABD eski Başkanı Donald Trump'a ait gizli bilgilerin olduğu iddia etti.

Belgelerde, Putin'in bizzat talimat vererek, "akli dengesi yerinde olmayan" Donald Trump'ın peşine istihbarat birimini gönderme talimatı verdiği ve 2016 Başkanlık Seçimi'nde Trump'ı desteklemek için harekete geçtiği ifade edildi.

O dönemde Trump'ın Cumhuriyetçilerin en önde gelen adayı olduğunu hatırlatan The Guardian, belgelerde Trump’ın kazanmasının istendiğini de yazdı.

"AKLİ DENGESİ OLMAYAN BİR BİREY"

Trump'ın Kremlin için öne çıkan bir aday olduğu ifade edilen belgelerde, "Trump, anlık karar veren, akli dengesi olmayan ve aşağılık kompleksi olan dengesiz bir birey" ifadesi yer aldı.

Trump'ın seçimleri kazanmasının Rusya'nın isteyeceği bir senaryo olduğu ifade edilen belgelerde, "Trump'ın kazanması kesinlikle ABD'nin sosyopolitik sistemini istikrarsızlaştıracak" değerlendirilmesinde bulunuldu.

Açığa çıkan belgede, Putin'in ABD’nin başkanlık yarışına müdahale etmek için çok katmanlı bir planı nasıl teşvik ettiğini anlatıyor. Amaç: Amerika'yı "istikrarsızlaştırmak" ifadeleri kullanılıyor.

Haberde, “Belgenin başlığı yeterince yumuşaktı: Devletin güçlendirilmesi ve dış ekonomik yaptırımlar altında Rusya'nın konumunun istikrara kavuşturulması hakkında rapor.” ancak içeriği öyle değildi” ifadeleri kullanıldı.