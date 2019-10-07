07 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, sözde sözcülerinden Mustafa Bali'nin Twitter hesabı üzerinden, ABD'yi suçlayıcı bir mesaj yayımladı.
"ABD, ÇEKİLMEYE BAŞLADI"
AA'da yer alan habere göre mesajda, "Güvenlik mekanizması ve akabinde mevzilerin yıkılmasına rağmen, ABD güçleri sorumluluklarını yerine getirmedi ve bölgenin savaş alanına dönmesine izin vererek sınırdan çekilmeye başladı. SDG, kuzeydoğu Suriye'yi ne pahasına olursa olsun korumaya kararlı" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan terör örgütü YPG/PKK'nın bölgede, 'sözde seferberlik' ilan ettiği öğrenildi.
DEAŞ ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİ
Öte yandan örgütün ismini kullandığı SDG de bir yazılı açıklama yaptı. ABD'nin sözünü tutmadığının vurgulandığı açıklamada, bunun DEAŞ'la mücadeleye "büyük olumsuz" etki yapacağı iddia edildi.
ABD'li yetkililer, DEAŞ karşıtı mücadele toplantılarında, Suriye'de ele geçirdikleri yabancı DEAŞ'lı ve ailelerinin toplam sayısının 10 bin civarında olduğunu kaydediyor. Bu kişilerin bir kısmı, ABD güçlerince Deyrizor'da üs olarak da kullanılan El Ömer petrol sahasında, diğer kısmı ise YPG/PKK, Kamışlı, Haseke, Malikiye, Tabka ve Rakka cezaevlerine tutuluyor.
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