Terör örgütü PKK’ya Hakkari’de büyük darbe

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca dün 3 ayrı bölgede gerçekleştirilen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK’ya ağır darbe vuruldu. Terör örgütünün mağara ve sığınaklarında çok miktarda patlayıcı madde, ağır silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, Irak’a götürülmek üzereyken yakalanan toplam 11 kg uyuşturucu maddeye de el konuldu.
Terör örgütü PKK’nın kış üslenmesini bertaraf etmek için Hakkari yürütülen operasyonlar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, Yüksekova Ortakçı köyü kırsalında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar tespit etti.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Hakkari'den çok güzel haberler var" diyerek duyurdu.
— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) November 22, 2020
EYP DÜZENEĞİ ELE GEÇİRİLDİ
Tespit edilen mağara ve sığınaklara düzenlenen operasyonda;
-12 adet jelikan bidon içinde (Toplam 500 kiloluk kullanıma hazır amonyum nitrat ile hazırlanmış E.Y.P. düzeneği ),
-1 uçaksavar sehpası,
-50 adet elektrikli fünye,
-1 adet 61 mm havan hassas tapası,
-136 adet uçaksavar mermisi (Atıma Hazır),-96-Adet Sk 47 fişeği,
-39 adet küçük tüp 39,(E.Y.P yapımında kullanılmak üzere boşaltılmış),
-7 adet büyük tüp,(E.Y.P yapımında kullanılmak üzere boşaltılmış),
-600 adet boş Ak 47 kovanı,
-14 top elektrik kablosu (1400 Metre E.Y.P yapımında kullanılmak üzere 0.75 mm.),
-2 adet jeneratör ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesine el konuldu.
6 ADET ANTİ-TANK ROKETATAR MÜHİMMATI BULUNDU
Hakkari Yüksekova ilçesi Gedikli kırsalında ise bölücü terör örgütüne ait bir sığınakta, mühimmat, patlayıcı ve EYP düzeneği olduğu bilgisi üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca operasyonda gerçekleştirildi.
Operasyonda;
- 6 adet Anti-Tank roketatar mühimmatı
- 5 adet roket atarlara ait sevk fişeği
- 1 adet basma düzenekli Eyp düzeneği
- 5 adet el bombası
- 8 adet el bombası fünyesi
- 1565 adet bixi mühimmatı ele geçirildi.
Ayrıca yine Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Derecik İlçesi Hacıbey Mahallesi Başaklı Mezrası kırsalından Irak'a eroin götürüleceği istihbari bilgisi üzerine gerçekleştirilen operasyonda; 18 adet preslenmiş paket (500 Gramlık),2 adet 1 kg’lık poşette olmak üzere toplam 11 kg uyuşturucu/uyarıcı (eroin) maddeye el konuldu.
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