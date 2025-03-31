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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın ailesi İmralı'yı ziyaret etti | Son dakika haberleri

        Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın ailesi İmralı'yı ziyaret etti

        Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın ailesi İmralı'yı ziyaret etti. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Bayram ziyareti kapsamında görüşme gerçekleşti" denildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 31.03.2025 - 17:37 Güncelleme: 31.03.2025 - 17:58
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        Öcalan'ın ailesi İmralı'yı ziyaret etti
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        Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ailesi İmralı'yı ziyaret etti.

        DEM Parti'den yapılan açıklamada, Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan, Hamili Yıldırım, Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Ali Konar ve Veysi Aktaş ile Sabiha Aslan bayram ziyareti kapsamında görüştü.

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