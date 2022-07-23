Termometre 42 dereceyi gösterdi!

DHA

Adana´da bunaltıcı sıcaklar etkili oluyor. Kent merkezindeki termometreler 42 dereceyi gösterirken, güneş altında hissedilen sıcaklık, nemle birlikte 45 dereceye yaklaştı.

AĞAÇ GÖLGESİNE AKIN ETTİLER

DHA'da yer alan habere göre sıcaktan bunalan Adanalılar ise parklara gidip aileleriyle ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar ise başlarını suyun altında tutarak serinledi. Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı da sıcaktan bunalanların uğrak noktası oldu.

"PARK BİZİM YAYLAMIZ OLDU"

Arkadaşlarıyla parktaki banklarda oturup vakit geçirdiğini söyleyen emekli Mehmet Abdullah Öztürk (68), Adana´nın geçmişten bu yana sıcağıyla meşhur olduğunu belirtti.

20 yıl önce daha sıcak günlere şahitlik ettiğini kaydeden Öztürk, "O zamanlar yola yumurta kırsan pişiyordu. Tabii hâlâ çok sıcak. Bizim gibi yaşlıların dikkat etmesi lazım çünkü beyin kanaması geçirebiliriz. Onun için ben her sabah 10.00'da Atatürk Parkı´na gelir, akşam da giderim. Park bizim yaylamız oldu" dedi.

İran´dan Adana´ya 4 yıl önce geldiklerini dile getiren Katayoun Mirabi ise sıcaktan bunaldığını işi olmadıkça dışarı çıkmayı tercih etmediklerini söyledi.