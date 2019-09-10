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Emrah Doğru'nun haberine göre, Manisa'nın Kula ilçesinde lokanta işleten Muhammet Kurnaz, babasından devraldığı dükkanın ismini "Muhammet" yazılı tabela ile değiştirdi. İş yeri sahibinin kendi adına atıfla "Muhamm" bölümünü kırmızı, "et" bölümünü siyah renkte hazırlattığı tabela, ilçe halkı tarafından tekpiyle karşılandı. Tabela sosyal medya üzerinden paylaşılınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Son Peygamber Hz. Muhammed'e (sav) saygısızlık olarak değerlendirilen tabelaya gelen eleştirilerin ardından Kula Belediyesi harekete geçti. Belediye Başkanı Hüseyin Hüseyin Tosun'un talimatı ile tabela, zabıta ekiplerince bu sabah yerinden söküldü.
"HZ. MUHAMMED'İN İSMİNİ BU ŞEKİLDE KULLANILMASINI DOĞRU BULMUYORUM"
Başkan Hüseyin Tosun, ilçeyi karıştıran tabela rezaletiyle ilgili Habertürk’e yaptığı açıklamada, ilçe halkına ve sosyal medya üzerinden duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti. Tosun, "İlçemizde maalesef tatsız bir durum yaşandı. İlgili iş yeri sahibinin çok kötü niyetle olmamakla beraber, sadece dikkatsizliğin vermiş olduğu bir durum ortaya çıktı. Gece sosyal medyada yayılan tatsız olay üzerine iş yeri sahibinin kim olduğunun araştırılmasını istedim. Nil Lokantası olarak eskiden babası işletiyormuş, lokanta oğluna geçince kendi ismi olan Muhammed ismini veriyor. Her ne kadar kötü niyet taşımasa da, duyarlı bazı kişilerin buna hassasiyet göstermesi ile durum yayıldı. Yine de niyeti, amacı, konusu ne olursa olsun, İslam dininin sembolü, son Peygamber Hz. Muhammed'e (sav),bu tür yaklaşımlarla, en küçük bir nezaketsizlik ve dikkatsizlik yapılamaz. Hz. Muhammed'in (sav) isminin bu şekilde kullanılmasını doğru bulmuyorum. Hemen talimat verdim, sabaha doğru hemen levha kaldırıldı. Başka yerlerde de benzer hatalar varsa örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.
"TEPKİ ÇEKECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM"
Lokanta sahibi Muhammet Kurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi ismiyle açtığı lokantanın tabelasının bu derece tepki göreceğini tahmin etmediğini belirtti. İslam dinine ve Hz. Muhammed'e saygısızlık yapmayı hiç düşünmediğini, yanlış anlaşıldığını dile getiren Kurnaz, "Ben et lokantamıza kendi adımı verdim. Tepki çekeceğini düşünmemiştim. Kula Belediyesi zabıtası sabah gelerek tabelanın sökülmesi için işlem başlattı. Ekiplere gerekli yardımı yaptım. Yanlış anlaşıldım, özür dilerim." dedi.
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