Tepki çeken görüntüde sıcak gelişme!

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde gelin ve damadın çevresinde otomobille "drift" yapılmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

AA'da yer alan habere göre polis ekipleri, sürücünün M.K. olduğunu tespit etti. Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan M.K'ye 9 bin 125 lira ceza uygulandı.