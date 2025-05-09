Galatasaray, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four etabında İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife’yi 90-80 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Atina’daki SUNEL Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde La Laguna Tenerife orta mesafe atışlarda etkili performans sergilerken, Galatasaray ise fizik üstünlüğünü kullanarak sayılara ulaştı. Maçı başa baş getirse de Galatasaray, Lluis Costa’nın son saniye üçlüğü ile ikinci çeyreğe 4 sayı farkla geride girdi: 24-20.

İkinci çeyrekte La Laguna Tenerife, ilk çeyrekteki başarılı atışlarına devam etti. Boyalı alanda üst üste sayılar bulan İspanya temsilcisi, kenardan oyunlarda da etkili olunca ilk yarının bitimine 04.59 kala fark 15 sayıya kadar çıktı: 40-25. Galatasaray ise ilk çeyreğe göre savunmada daha durgun bir görüntü çizse de bitime 02.24 kala 12-0’lık seriyle 15 sayılık farkı 3 sayıya indirdi: 40-37. Farkın çok açılmasına da izin vermeyen sarı-kırmızılar, soyunma odasına moralli girdi: 43-40.

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Maç boyunca geriden gelen Galatasaray, üçüncü çeyrekte 04.06 kala ikili oyunla farkı 12 sayıya kadar çıkararak maçın hakimiyetini eline aldı: 49-61. Bu periyotta Galatasaray'da Ebuka Izundu dikkat çeken isim oldu. Bitime saniyeler kala sarı-kırmızılı ekip Michael Young ile bulduğu üçlükle son çeyreğe 55-64 önde girdi.