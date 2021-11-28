Teleskop aynası için 5 saatlik yolculuk

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde, 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'nde yapımına devam edilen DAG'ın teleskobunda kullanılacak, 4 metre çaplı aynası, Rusya'nın başkenti Moskova'da kaplandı.
DHA'nın haberine göre, optik testleri de başarıyla geçen teleskop aynası, dün Rusya'ya ait askeri uçakla Erzurum Havalimanı'na getirildi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ATASAM Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak ve DAG çalışanlarının bulunduğu havalimanında ayna, görevliler tarafından büyük dikkatle TIR'a yüklendi.
30 KM HIZLA İLERLİYOR
Bugün sabah saatlerinde havalimanından yola çıkarılan ayna yüklü TIR, 30 kilometre hızla polis eskortu eşliğinde kent merkezinden geçti. Trafik ekiplerinin kontrolü altında geçişini tamamlayan TIR, 3 bin 170 metre yükseklikteki Karakaya Tepesi'nin zirvesinde yer alan DAG'a doğru hareket etti. 4 metre çapındaki teleskop aynasını taşıyan TIR'ın yaklaşık 5 saatlik yolculuğun ardından DAG'a ulaşması hedefleniyor.
'YOLUN 3'TE 1'İ TAMAMLANDI'
Karakaya Tepesi'ne tırmanış öncesi TIR'daki aynanın son kontrolleri yapılırken, ATASAM Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, basın mensuplarını bilgilendirdi. Rusya'da kaplandıktan sonra testleri yapılan DAG'ın 4 metrelik aynasının Karakaya zirvelerine çıkarılacağını belirten Yeşilyaprak, "Ayna kaplanmak üzere Rusya'da bulunuyordu. Biz de ekip olarak 1 ay önce Moskova'daydık. Testleri tamamlanan ayna dün dev uçakla Erzurum'a getirildi. DAG'ın 4 metrelik aynasını Konaklı Karakaya zirvelerini çıkarmak için buradayız. Hemen hemen yolun 3'te 1'ini tamamladık, dağ yoluna vardıktan sonra biraz daha yavaşlayacağız çünkü hassas bir ekipman taşıyoruz. O yüzden de olabildiğince konforlu bir şekilde aynayı götürmek istiyoruz. Yukarıda da kar yağışı başladı. O yüzden biraz acele etmemiz gerekiyor. Yolu hem eskortlarla kontrol altına alıp hem de dağdaki yağan karı ufak da olsa temizleyerek yukarı kadar çıkmayı düşünüyoruz. Bugün yukarı çıkardıktan sonra da muhtemelen kar sebebiyle şantiyede çalışmalar bitecek çünkü kar yağışından sonra kışın çalışmayacağız. Haziran ayı itibarıyla tekrar montaj işlerine devam edeceğiz" diye konuştu.
Prof. Dr. Yeşilyaprak, yaklaşık 5 saatlik yolculuktan sonra teleskop aynasının Doğu Anadolu Gözlemevi'nin deposuna koyulacağını söyledi. Yapılan son kontrolden sonra ayna yüklü TIR'la 3 bin 170 metre yükseklikteki DAG'a ulaşılması için yola devam edildi.
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