Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin tam karşısında bulunan ve terör örgütü PKK'nın kolu PYD/YPG kontrolündeki Suriye'nin Tel Abyad kentinde daha önce dalgalanan ve terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının dün öğleden sonra indirildiği görüldü.

BAŞKA BİR ŞEY ASMADILAR

DHA'daki habere göre Akçakale'den rahatlıkla görülen bez parçasının yerine başka bir bayrak ya da flama ise asılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftasonu yaptığı açıklamada Fırat'ın doğusuna yönelik müdahale olabileceğine dikkat çekmişti,