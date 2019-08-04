ABD'nin Teksas eyaletindeki bir AVM'de düzenlenen ve 20 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının birkaç saat sonrasında, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinin Oregon bölgesinde ikinci silahlı saldırı düzenlendi.

EN AZ 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



DHA'daki habere göre yerel medya, çok sayıda kişinin vurulduğunu duyurdu. En az 7 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı olayda saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiği iddia edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği duyuruldu. Saldırı sonrası çekim yapan kişinin "Her yerde ölü insanlar var" dediği duyuldu.