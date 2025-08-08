Habertürk
        Son dakika: Tekirdağ'da barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

        Kuraklığın etkisi barajlarda hissedilmeye devam ediyor. İzmir'de başlayan su kesintilerinin ardından, Tekirdağ'da da içme suyu barajlarındaki doluluk oranı yüzde 1'in altına indi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Artık iklim krizini konuşmuyor, yaşıyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 10:52 Güncelleme: 08.08.2025 - 10:52
        Tekirdağ'ın yüzde 1 suyu kaldı!
        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kentteki içme suyu barajlarında su seviyesinin kritik düzeye indiğini söyledi.

        Yüceer, Büyükşehir Belediye binasında düzenlenen "Kapaklı Altyapı Temel Atma ve Arıtma Tesisi Çalışması" programının tanıtımında yaptığı açıklamada, kentte uzun süredir yeterli yağış alınamadığını belirtti.

        Mevcut su kaynaklarının alarm verdiğini aktaran Yüceer, "Yüzey suyumuz yok. Şu an son durumla birlikte barajlarımızda doluluk oranı yüzde 1'in altında."dedi.

        Yüceer, barajlardaki su seviyelerinin, yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldığını dile getirdi.

        Kentte yaz aylarında yaşanan nüfus artışına dikkati çeken Yüceer, "Yüzey suyumuz yok denecek kadar az. Şu anda ölü hacmi kullanıyoruz. Kumbağ'ın nüfusu 100 binin üzerinde. Normalde 5 veya 6 bin ikametgahı olan nüfusa hizmet verirken, 100 binin üzerine çıkan bir nüfus. Marmaraereğlisi'nde 30 bin nüfus varken, şu an 300 binin üzerinde bir nüfusa hizmet götürmek zorundayız." diye konuştu.

        Yüceer, su ihtiyacının olağanüstü düzeyde arttığını belirterek, Naip Barajı ve Türkmenli Göleti'nin tükenmek üzere olduğunu kaydetti.

        İklim değişikliğinin Tekirdağ'da doğrudan hissedildiğini dile getiren Yüceer, "65 yılın en az yağışını aldık. Topraklarımız son derece kuru. Artık iklim krizini konuşmuyor, yaşıyoruz. Uzak bir tehdit değil, şu anda kentimizi doğrudan etkileyen bir gerçek." ifadelerini kullandı.

        Yüceer, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından yapılacak çalışmaları anlattı.

