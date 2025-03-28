Tayland'ın başkenti Bangkok'u sarsan 7.3 büyüklüğündeki güçlü bir deprem binaların sallanmasına neden oldu.

REKLAM advertisement1

Almanya'nın yer bilimleri merkezi GFZ, geçici raporlara göre, öğlen saatlerinde meydana gelen sarsıntının 10 kilometre derinlikte olduğunu ve merkez üssünün komşu Myanmar'da olduğunu, büyüklüğün 7.7 olduğunu açıkladı.

Bölgedeki ilk depremin ardından 6,4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Hasar ya da can kaybına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Binlerce Bangkoklu evlerinden dışarı döküldü.

REKLAM

17 milyondan fazla kişinin yaşadığı metropol bölgesinde alarm sistemleri devreye girdi, vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenlerle tahliye edilerek sokaklara çıktı.

Deprem nedeniyle Bangkok'taki bir gökdelenin çökmesi sonucu yetkililer en az 43 işçinin enkaz altında kaldığını duyurdu. Kentte OHAL ilan edildi. Daha sonra başbakan yardımcısı bir açıklama yaparak OHAL ilan edilmediğini duyurdu.

Myanmar’da meydana gelen şiddetli depremler Çin’de de hissedildi. Çin Deprem Ağları Merkezi'ne (CENC) göre yerel saatle 14.20 sıralarında meydana gelen depremler, Myanmar sınırındaki Yunnan ve Shaanxi eyaletlerinde hissedildi.

Bangkok belediyesi, komşu Myanmar'da meydana gelen şiddetli depremin ardından Tayland'ın başkentinin afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı.