Tartıştığı karısını boğazından bıçaklayıp öldürdü!

Olay, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesinde meydana geldi. Kasım Sarı, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 çocuk annesi eşi Sultan Sarı ile tartıştı.

DHA'da yer alan habere göre polis, şüpheli Kasım Sarı´nın yakalanması için çalışma başlattı.

Sürünerek kapıyı açan Sultan Sarı, komşularından yardım istedi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sultan Sarı, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Sultan Sarı´nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Kasım Sarı´nın yakalanması için çalışma başlattı.