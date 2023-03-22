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Kanımız dondu! Tartıştığı eşini boğazını kesip, öldürdü

Adana'da kan donduran bir kadın cinayeti işlendi. Kentte Kasım Sarı adlı cani, tartıştığı karısı Sultan Sarı'yı boğazını keserek öldürdü. Kayıplara karışan katil zanlısı yer yerde aranıyor

Giriş: 22.03.2023 - 17:25 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Tartıştığı karısını boğazından bıçaklayıp öldürdü!
Tartıştığı karısını boğazından bıçaklayıp öldürdü!
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DHA

Adana'da Kasım Sarı (40), tartıştığı eşi Sultan Sarı´nın (40) boğazını kesip, motosikletle kaçtı. Hastaneye kaldırılan Sultan Sarı, hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre polis, şüpheli Kasım Sarı´nın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesinde meydana geldi. Kasım Sarı, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 çocuk annesi eşi Sultan Sarı ile tartıştı.

HER YERDE ARANIYOR

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Kasım Sarı, bıçakla eşinin boğazını kesti. Evden çıkan Kasım Sarı, motosikletine binip, olay yerinden kaçtı.

Sürünerek kapıyı açan Sultan Sarı, komşularından yardım istedi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sultan Sarı, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Sultan Sarı´nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Kasım Sarı´nın yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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