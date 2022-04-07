Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı! 1 yıl ceza aldı

DHA

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı katıldı. Mağdur İlyas Demirci ise duruşmaya katılmadı.

DHA'nın haberine göre, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Mağdur İlyas Demirci´nin avukatı Enver Kibiroğlu, "İddianamede anlatılan sanığın eylemi kasten öldürme teşebbüs suçunu oluşturmuş. Bu nedenle sanığın bu suçtan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

'MEŞRU MÜDAFAA' SAVUNMASI

Tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı ise söyleyecek bir şeyi olmadığını belirterek beraatını talep etti. Sanık avukatı İlyas Demirci´nin müvekkiline hakaret ettiğini ve tokat atarak merdivenlere iterek düşürmek istediğini söyleyerek, "Müvekkilim meşru müdafaa sınırları içerisinde hareket etmiştir. Bu sebepten dolayı beraatını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

SANIĞA 1 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı´nın "Haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 1 yıl 5 ay hapis cezasına hükmetti. Heyet, hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasına karar verdi.