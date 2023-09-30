Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tüm bakanlıklara "su verimliliği birimleri" kurulması çağrısı

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında tüm bakanlıklara resmi yazı gönderilerek, su verimliliği birimleri kurmaları çağrısı yapıldı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" ile su kaynaklarının kalite ve miktar açısından korunması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

REKLAM Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen seferberlik kapsamında tüm bakanlıklara da su verimliliği birimleri kurulması çağrısı yapıldı. Bakanlık bünyesinde hazırlanan Binalarda Su Verimliliği Hedefi ve Uygulama Kılavuzu ile Binalarda Su Verimliliği Sistem Kurulumu Rehberi uygulanmak üzere diğer bakanlıklarla da paylaşıldı.

SULAMA SAATLERİNDEN PEYZAJA KADAR UYARILAR Kurulacak su verimliliği birimleri tarafından hizmet binalarının su sayaçları ve tesisatlarında arıza olup olmadığı incelenecek, faturaların kontrolü, su tüketim miktarının tespiti ve su verimliliği açısından mevcut durumun tespiti gibi hususlar belirlenecek. Durum tespitinin ardından "azalt, yeniden kullan, değiştir" stratejilerine yönelik planlar oluşturulacak. Söz konusu birimler tarafından ayrıca bahçe sulamalarının buharlaşmanın az olduğu saatlerde yapılması, bahçe peyzajında az su isteyen bitkilerin kullanılması, yeni inşa edilecek binalarda suyun verimli kullanılmasına ilişkin tekniklerin uygulanması sağlanacak. Suyun verimli kullanılması için personele yönelik eğitimler verilmesinin yanında bilinçlendirme ve farkındalık oluşturulması için de çalışmalar gerçekleştirilecek. Hizmet binalarında su kullanımlarında meydana gelen değişimler takip edilerek, 3 aylık periyotlar halinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne rapor edilecek. REKLAM

"SUYU VATAN OLARAK GÖRÜYORUZ" Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da AA muhabirine, suyun sınırsız bir kaynak olmadığını belirterek, tasarrufun büyük önem taşıdığını söyledi. Su verimliliği ve tasarrufu konusundaki öncü rolü dolayısıyla Emine Erdoğan'a teşekkür eden Yumaklı, 'suda sıfır kayıp' sloganıyla hareket ettiklerini bildirdi. Yumaklı, suyu korumakla vatanı korumak arasında hiçbir farkın bulunmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Suyu vatan olarak görüyoruz. Ülkemiz su fakiri bir ülke değildir ama su zengini bir ülke de değildir, su stresi altında olan bir ülkedir. Ülkemiz bildiğiniz gibi, küresel iklim değişikliğine karşı dünyanın en hassas bölgelerinden olan Akdeniz Havzası'nda bulunmaktadır. Önümüzdeki 100 yıl için yapılan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde Akdeniz Havzası'ndaki diğer ülkelerde olduğu gibi bizde de su kaynakları azalacaktır. Bu azalma, tahminlere göre yüzde 25 civarında olacaktır." Suyun tek bir damlasının israfına dahi tahammülleri olmadığını vurgulayan Yumaklı, "Suda sıfır kayıp hedefine ulaşmak için 'su verimliliği' çalışmalarını başlattık. Su israfının önlenmesi ancak topyekun bir seferberlikle mümkündür. İnanıyoruz ki, bilgi ve tecrübelerimizi birbirimizle ne kadar çok paylaşırsak, birbirimize ne kadar katkı yaparsak, toplam fayda da o oranda artacaktır." dedi. Yumaklı, Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamındaki çalışmaların aralıksız sürdürüldüğüne dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: "Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü seferberlik kapsamında Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki binalarda su verimliliği birimleri kuracağız. İlk olarak Bakanlığımızda başlatacağımız uygulamanın diğer bakanlıklarda da hayata geçirilmesini planlıyoruz. Su verimliliği birimlerinin çalışması ve kılavuzlarda yer alan su verimliliği tedbirlerinin uygulanmasıyla kamu binalarımızda yaklaşık yüzde 25 su kazanımı hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da suyu tasarruflu kullanmaya çağırıyorum."