Tansiyon düşer mi? Rusya'dan 'ben yalnız değilim' mesajı

Rusya-Ukrayna gerilimi sürerken, art arda yapılan ikili görüşmeler ve verilen mesajlar konuyu dünyanın gündeminde tutmaya devam ediyor. Son günlerde Rusya-Çin, Rusya-Fransa ve ABD-Almanya arasında yapılan görüşmeler dikkat çekerken, tartışmalar enerji konusu üzerinde yoğunlaşıyor.

Avrupa'nın kullandığı doğalgazın büyük çoğunluğunu ithal etmesi ve Rusya'nın bu ithalatın yüzde 40'ını oluşturması Rusya'nın elini güçlendiren önemli bir faktör.

Konuyu habertürk.com'a değerlendiren Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar, ABD Başkanı Joe Biden'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmenin kritik olduğuna dikkat çekti. Rusya'ya yönelik ağır yaptırım konusunda ABD ile Almanya'nın aynı noktada olmadığını ifade eden Çınar "Biden yönetimi net şekilde Kuzey Akım 2 projesinin olmayacağını söyledi ancak Almanya Başbakanı Biden kadar net bir açıklama yapmadı. Bu ABD medyasında gündemde" dedi.

ABD'DEN 'SİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIM' MESAJI

ABD'nin Rusya'ya karşı alternatif doğalgaz arayışının devam ettiğini ifade eden Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Çınar "ABD Avrupa'ya 'sizi yalnız bırakmayacağım' mesajı veriyor. Ancak enerji konusunda hâlâ net bir çözüm bulunmuş değil" şeklinde konuştu. Son günlerde diplomatik alanda Almanya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa liderlerinin Putin'le görüşerek tansiyonu düşürme çabalarına değinen Çınar "Bu durum ABD kamuoyunda 'acaba kriz yumuşayacak mı?' algısına neden oluyor. Bu ortamda ben Putin'in yakın bir zamanda Ukrayna'yı işgal edeceği yönünde bir sinyal almıyorum" dedi.

RUSYA'DAN 'BEN YALNIZ DEĞİLİM' MESAJI

Ali Çınar Rusya-Çin görüşmesinin, Rusya'nın olası yaptırımlara karşı önemli bir hamle olduğuna dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılan görüşmenin ABD'de yakından takip edildiğini belirten Ali Çınar "Görüşme Washington D.C.'de; Rusya, Çin ile başta ticari ve askeri olmak üzere çeşitli anlaşmalar yaparak Batı'ya 'ben yalnız değilim' mesajını verdi şeklinde yorumlandı" dedi.