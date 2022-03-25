Tanıştığı kişiyi aynı gün boğdu! İşte verilen ceza!

İHA

Son dakika haberler... İstanbul Fatih'te 28 Nisan 2021 günü, parkta tanışıp arkadaş olduğu Ahmet Özkul'un evine giderek, ellerini kazak ile bağladığı ve boğarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Ercan Morkoç'un müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ercan Morkoç ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"BU OLAY MÜNFERİT BİR OLAY DEĞİL"

Duruşmada müştekilerin avukatı Aker Çıtak, "Bu olayın münferit bir adam öldürme olayı olduğunu düşünmüyoruz, sanık telefon kullanan biri değildir. Şikayetçiyiz, sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz’’ dedi.

"ŞAHSIN ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYORDUM"

Tutuklu sanık Ercan Morkoç esasa ilişkin yaptığı savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum, ben korktuğum için daha önce söyleyememiştim. Ahmet isimli şahsın öldüğünü bilmiyordum. Kimseyi aramasın diye masada bulunan cep telefonunu alarak olay yerinden ayrıldım. Öldürme eylemini maktulün herhangi bir eşyasını almak için yapmadım. Pişmanım’’ dedi.

"BÖYLE BİR OLAYIN OLMASINI İSTEMEZDİM"

Mahkemede son sözü sorulan sanık Ercan Morkoç, "Cezamı çekmeye razıyım. Pişmanım. Böyle bir olayın olmasını istemezdim’’ ifadelerini kullandı. Sanık, son sözünü söylemesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, sanık Ercan Morkoç’un ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, sanığın pişmanlığı, duruşmadaki olumlu hali ile tavrını da dikkate alarak cezasında indirim yaptı ve 25 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

İSMİNİ BİLMEDİĞİ KİŞİYİ BOĞDUĞUNU SÖYLEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 28 Nisan 2021 tarihinde şüpheli Ercan Morkoç'un, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek ismini bilmediği ve daha önce görüşmediği maktul Ahmet Özkul'u boğarak öldürdüğünü söylediği anlatıldı.

Şüphelinin ifadesine yer verilen iddianamede, şüpheli Ercan Morkoç'un çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu, bir süre yaya olarak gezindikten sonra bir parkta oturduğu, orada ismini öğrendiği Ahmet Özkul'u görerek kendisinden sigara istediği ve birlikte sohbet ettiklerini söylediği kaydedildi. Şüphelinin ifadesinin devamında, sohbet ettikleri sırada maktulün kendisine alkol içip içmediğini sorduğunu, evet şeklinde yanıt vermesinin üzerine beraber maktulün evine gittiklerini, evde alkol aldıkları sırada aralarındaki bir mesele dolayısıyla laf dalaşı ile kavga etmeye başladıklarını, maktulün mutfak tezgahının üzerindeki bıçağı alarak kendisine saplamaya çalışmasının üzerine kendisini savunmak amacıyla boynuna sarılarak maktulü boğmaya çalıştığını söylediği belirtildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

İddianamede yer alan şüphelinin ifadesinin devamında, bir süre sonra maktulün hareketsiz kaldığını, öldüğünü anlamadığını, tekrar kendisine saldırmasını önlemek için ellerini orada bulunan bir kazakla bağladığını ve kapıyı kilitleyerek evden ayrıldığını söylediği kaydedildi. İddianamede şüpheli Ercan Morkoç'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.