Tam 2.5 milyon dolar! Banka müdürüne zimmet gözaltısı!

Sivas'ta bir bankanın müşterileri, hesaplarındaki paraların eksildiği gerekçesiyle şubeye başvurdu.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre bunun üzerine banka tarafından olayın araştırılması için müfettiş görevlendirildi.

Yapılan incelemelerde müşteri hesaplarındaki paraların bankanın 2 şubesinin müdürlüğünü yapan B.T. tarafından çekildiği belirlendi.

Bunun üzerine durum polise iletildi. Polis ekipleri bankanın 5 müşterisinin hesaplarından yaklaşık 2.5 milyon dolar çektiği iddia edilen B.T.'yi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan B.T. hakkındaki suçlamaları reddetti. Soruşturma sürüyor.