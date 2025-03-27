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        Taksim metrosu kapatıldı

        Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır" denildi. Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlara "yasal olmayan etkinliklere katılmama" çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 17:45 Güncelleme: 27.03.2025 - 18:44
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        Taksim metrosu kapatıldı
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        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır." denildi.

        Açıklamada, "Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

        VALİ GÜL'DEN VATANDAŞLARA YASAL OLMAYAN ETKİNLİKLERE KATILMAMA ÇAĞRISI

        İstanbul Valisi Davut Gül, 2911 sayılı kanun gereği, toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere en az 48 saat önceden bildirilmesi halinde izin verildiğini ve güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek, vatandaşlara yasal olmayan etkinliklere katılmamaları çağrısında bulundu.

        Vali Gül, kentteki toplantı ve gösteri yürüyüş alanlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        İstanbul'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri için belirlenmiş 40 yasal alan bulunduğunu belirten Gül, şunları kaydetti:

        "2911 sayılı kanun gereği, etkinliklerin en az 48 saat önceden bildirilmesi halinde izin verilmekte ve güvenlik tedbirleri alınmaktadır. Ancak bazı kişi ve gruplar, bu yasal alanları kullanmadan, gerekli başvuruları yapmadan etkinlik düzenlemekte ve vatandaşları da bu yasa dışı etkinliklere davet etmektedir. Bu tür etkinlikler kamu düzenini bozmakta, vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atmakta ve polisle vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmektedir. Vatandaşlarımızın, polisle karşı karşıya gelmemeleri, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve kamu düzeninin korunması adına yasal olmayan etkinliklere katılmamalarını önemle rica ederim."

        Vali Gül, açıklamasında, Anayasa'nın 34. maddesi ve 2911 sayılı kanundan, "Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir." ifadesine de yer verdi.

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