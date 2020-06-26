AA

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Tahran'ın doğusundaki bir bölgede henüz neden kaynaklandığı tespit edilemeyen bir patlamanın meydana geldiği ileri sürüldü.

İran devlet televizyonundan geçilen alt yazıda, “Bazı yerel kaynaklar Tahran’ın doğusunda büyük bir aydınlığın görüldüğünü aktarıyor. Aydınlığın patlama sesinin ardından görüldüğü belirtiliyor. Resmi makamlar henüz açıklama yapmadı.” ifadelerine yer verildi.

AA'nın haberine göre; Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi, patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

ŞİRAZ'DA BİR ANA GÜÇ DİREĞİNDE PATLAMA

Öte yandan İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinin ana elektrik direklerinde de nedeni henüz belirlenemeyen patlama nedeniyle çıkan yangın sonucunda, şehrin yarısının karanlığa gömüldüğü bildirildi.

Şiraz Kent Konseyi Sözcüsü Said Nazeri, Mehr Haber Ajansına yaptığı açıklamada, "Şiraz'ın ana elektrik direklerinde çıkan yangın sonucunda, kentin bir kısmı karanlıkta kaldı." dedi.

Nazeri, yangının söndürüldüğünü ve kente elektrik verilmeye çalışıldığını ifade etti.

Şiraz İtfaiyesi Müdürü Muhammed Hadi Kani de yangının patlamadan kaynaklandığını belirtti.

Olayın yerel saatle 23.21'de gerçekleştiğini aktaran Kani, "Tevanir Caddesi'ndeki ana güç direklerinden birinde meydana gelen patlama, Şiraz'ın bazı bölgelerinde elektrik kesintilerine neden oldu." ifadelerini kullandı.

Kani, can kaybı yaşanmayan olayın nedeninin araştırıldığını kaydetti.