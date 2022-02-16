Okul müdürü, 10 kız öğrenciye tacizden tutuklandı! Kaymakam uyarmış!

Son dakika haberler... Eskişehir'in Alpu ilçesinde, Alpu Ortaokulu ve Alpu Ertuğrulgazi İmam Hatip Okulu’nda müdürlük görevini yürüten M.K. hakkında, kız öğrencileri sözlü ve elle taciz ettiğine yönelik iddialar üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
10 KIZ ÖĞRENCİYE TACİZDEN TUTUKLANDI
İHA'da yer alan son dakika haberine göre 10 ayrı kız öğrenciye yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli M.K. dün gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Beylikova Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘cinsel istismar’ suçlarından tutuklandı.
ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Beylikova Adliye kapısı önünde sanığın çıkmasını bekleyen basın mensuplarını gören polis ekipleri M.K.’yi arka kapıdan çıkararak görüntü almasını engelledi. İlçeden ekip aracı ile getirilen zanlı, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada korona virüs testi yapılan. ardından sağlık kontrolünden geçirilen M. K. cezaevine gönderildi.
KAYMAKAM UYARIDA BULUNDU
Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu, Eskişehir Valiliği'ne yazdığı dilekçesinde Okul Müdürü M.K.’nin tehlike arz ettiğini belirttiği öğrenildi. Kaymakam Karaalioğlu tarafından yazıldığı öğrenilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:
"ÖĞRENCİLERE TEHLİKE ARZ ETMEKTEDİR"
“Alpu Ortaokulu olarak görev yapan M.K. hakkında Rehber Öğretmen F.G.’ye okul içerisinde yapmış olduğu öğrenci görüşmelerinde ortaya çıkan kız öğrencilere uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiaları sebebiyle açılan soruşturma neticesinde soruşturma süresi boyunca soruşturma seyrini etkilememek adına 5 Ocak 2022 tarihinden görevden uzaklaştırılmıştır.
Okul Müdürü olarak görevlendirilen M.K.’nin sicili incelendiğinde 3 Mart 2020 tarihinde uyarma cezası, hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak, aylıktan ceza kesme, kınama cezası cezalarını aldığı ve adı geçen şahsın evli olduğu halde 19 yaşında biriyle kaçtığı hususundan kaynaklı görevden uzaklaştırıldığı görülmektedir. Şahsın uygunsuz davranışları nedeniyle almış olduğu disiplin cezalarına rağmen halen okul müdürü olarak görev yapmaya devam etmekte öğrencilere tehlike arz etmektedir.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!