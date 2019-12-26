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İstanbul Üniversitesi'nde yaşandığı iddia edilen olay, ilkin sosyal medyada yer aldı. Merve isminde bir öğrenci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün üniversitede, yanımda oturan mini etekli kadın arkadaşıma, okula jürilik yapmaya gelmiş eski bir akademisyen, 'O... musun, pavyon mu burası' dedi. Karşı çıkıp tartışınca da üzerime yürüyüp çenemi tuttu. Okulun akademisyeni olan kendi hocam da arkadan olanı biteni seyretti" dedi.

"TACİZ ETMEKLE KALMADI ÜZERİMİZE YÜRÜDÜ"

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken sözlü tacize uğradığını kendi hesabından duyuran S.O., ismindeki öğrenci, "Tacize uğrayan ilgili kişi benim, ancak kendime gelebildim. Atilla Girgin denen o şahıs dün bizi taciz etmekle kalmadı, üzerimize yürüyüp şiddete kalkıştı. Bir akademisyenin gözü önünde, eski bir akademisyen tarafından, 'O... mı geldiniz buraya' sorusuna maruz kaldık" paylaşımında bulundu.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Öğrencilerin Twitter'da yaptığı paylaşımın ve olayın basına yansımasının ardından ise İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

"İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR"

Açıklamada, "Fakültemizde, 24 Aralık 2019 Salı günü gerçekleştirilen bir doktora jürisinde, üye olarak yer alan ve halen bir vakıf üniversitesinde profesör ünvanıyla görev yapmakta olan bir öğretim üyesinin, jüri sonrası fakültemizden ayrılmadan hemen önce koridorda karşılaştığı iki kadın öğrencimize yönelik hakareti ile ilgili derhal inceleme başlatılmıştır.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Üniversitemizin ve fakültemizin, öğrenci odaklı anlayışı ve bilim etiğine tam bağlılık yönündeki değerleri çerçevesinde, yaşanan bu durumun tasvip edilmesi mümkün değildir. Dekanlığımız, konuyla ilgili tüm süreçlerin takipçisi olacaktır. Öğrencilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyururuz."