Trabzon’da bir yıl önce eşinden boşanan 38 yaşındaki G.A. adlı kadın, astım hastası olduğu için devletin kapısına giderek yardım talebinde bulundu.
Enis Yıldırım'ın haberine göre, Yomra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuran ve çalışamadığı için yardım isteyen G.A. kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla müdürden şikayetçi oldu.
Polis merkezine giden G.A., “Yardım talebinde bulundum. Kolumdaki izleri sordu. Hayat hikayemi anlattım. Kolumu okşamak istedi. Kolumu çektim. Eşimin beni bıçakladığı karnımı görmek istedi. Benden astım raporunu istedi. Astım raporunu getirdim. Bana mesaj atarak köfte yaptırıp eve gelmek istediğini söyledi. Benden fotoğraflar istedi. Kabul etmeyince, dışarıda buluşmak istedi. Köftecide buluştuk. Kendisini mutlu etmem halinde yardım alabileceğimi söyledi. Bunun üzerine ben de talebini kabul etmedim ve şikayette bulundum” dedi.
İFADESİNDE 'ŞANTAJ' DEDİ
Polis tarafından gözaltına alınan müdür S.D.’nin ifadesine başvuruldu. Hakkındaki suçlamaları reddeden Yomra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü S.D., “Bana raporunu gönderince sohbet etmeye başladık. Uzun zamandır köfte yemediğini söyledi. Ben de ‘Yaptırıp eve getireyim’ dedim. ‘Ev olmaz’ deyince dışarıda buluştuk. Bana tuzak kurdu. Şantajda bulundu. Şikayetçiyim” dedi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI
Polis, mesajları delil olarak koyduğu dosyayı savcılığa iletti. Cinsel taciz, görevi kötüye kullanma ve hakaret iddiasıyla başlatılan soruşturmada ifadesi alınan müdür S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada görevden uzaklaştırılan S.D. hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
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