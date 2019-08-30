Şanlıurfa'da dün öğleden sonra Bahçelievler Mahallesi'nde iddiaya göre, ismi açıklanmayan bir genç, sokakta mendil satan 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu. Durumu fark eden mahalle sakinleri, genci döverek, polise ihbar etti.

ZANLI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

DHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen polisler, taciz şüphelisinin gözaltına alarak emniyete götürdü. Kız çocuğu ise ailesine teslim edildi. Yaşananlar ise cep telefonuyla kaydedildi.