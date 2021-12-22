Susurluk Davası'nda adı geçmişti! Çatışma anı kamerada!

İHA

İstanbul Kadıköy Kalamış’ta geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde bir restorana gelen Ziya Bandırmalıoğlu ile daha öncesince aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir grup arasında silahlı kavga çıktı.

2 KİŞİ ÖLDÜ 5 KİŞİ DE YARALANDI

İHA'da yer alan habere göre yaşanan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan Bandırmalıoğlu ile emekli polis Şahin Aslan öldürülürken 5 kişi de yaralandı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

4 YARALI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 4’ünün yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede gözaltına alındığı ileri sürüldü.

POLİS 2 ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Polis, olaya karıştığı tespit edilen ve firar eden 2 kişinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

FAİLİ MEÇHULLER VE 'SUSURLUK'TA ADI GEÇİYORDU

90’lı yıllarda işlenen birçok faili meçhul cinayetlerde adı geçen eski özel hareket polisi Ziya Bandırmalıoğlu, ayrıca Susurluk Davası'nda adı geçiyordu.

SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Ziya Bandırmalıoğlu ile Ziya Aslan’ın öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde masadan kalkan kişiler ile masada oturan kişiler arasında bir anda silahlı kavga çıkıyor. Şahıslar birbirlerine kurşun yağdırıyor.