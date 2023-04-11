Susma hakkını kullanmıştı! Tuğçe'yi öldürdüğünü itiraf etti

AA'da yer alan habere göre Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "şantaj" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Onur Kaya (22), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

İLK KEZ DURUŞMADA KONUŞTU

Gözaltına alındıktan sonra ve hazırlık soruşturmasında susma hakkını kullanan sanık Onur Kaya, ilk kez duruşmada ifade verdi.

Kaya, savunmasında "başka erkeklerle vakit geçirdiği" gerekçesiyle ilişkisini bitirmek istediğini öne sürdüğü Can'a, memleketi Osmaniye'ye gideceği için vedalaşmak amacıyla mesaj gönderdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tuğçe'nin dengesiz davranışları nedeniyle tartıştık. Evlenmeyi düşünüyorduk ama böyle davranışlar sergilediği için ayrıldım. Osmaniye'deki ailemin yanına dönme kararı aldım. Bunu da mesajla kendisine söyledim. Son kez vedalaşmak için buluşacaktık. Tuğçe'nin evinin önüne gidip apartman girişinde bekledim. Tuğçe aşağı indiğinde benden ayrılmak istemediğini söyledi. Ben de kendisine dengesiz davranışlar sergilediğini, böyle devam edemeyeceğimizi söyledim. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı. Tuğçe birden sinirlenerek bağırmaya başladı. Apartman kapısına konulan kaldırım taşını alıp bana vurmaya çalıştı. Ben de elinden taşı alarak iki kez salladım, kafasına geldi. Ayakta ve duvara dayanmış durumdayken, 'Yaşamayı hak etmiyorsun, seni öldüreceğim' diyerek çantasını karıştırmaya başladı."

EVİNDEN ÇIKARKEN YANINA EKMEK BIÇAĞI ALMIŞ

Tuğçe Can'ın çantasında bıçak taşıdığını iddia eden Kaya, kendisinin de o gün buluşmaya giderken evinden yanına ekmek bıçağı aldığını itiraf etti.

Kaya, o sırada tedirgin olduğunu, paniğe kapıldığını dile getirerek, "Yanımdaki bıçağı alıp rastgele savurdum. Kaç kere savurduğumu bilmiyorum. Kendimi kaybetmiştim. Kendime geldiğimde Tuğçe yerdeydi ve boğazı kesilmişti. Ne yaptığımın farkına vardım. Tuğçe'nin öldüğünü anladım." dedi.