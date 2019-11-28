28 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'ndeki ikametgahından 16 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinde aracıyla yola çıkan Mehmet Yaşar, yakınlardaki trafik uygulama noktasında durduruldu. Alkolmetreyle yapılan kontrolde 2.03 promil alkollü olduğu belirlenen Yaşar'ın ehliyetine el konularak bin 2 lira ceza kesildi.
İTİRAZ ETTİ EHLİYETİ GERİ ALDI
AA'daki habere göre hastanedeki testte kanında alkole rastlanmayan Mehmet Yaşar, hatalı ölçümün boğaz ağrısı nedeniyle kullandığı gargaradan kaynaklandığı gerekçesiyle karara itirazda bulundu. Yaşar'ın itirazı üzerine 2. Sulh Ceza Hakimliği, cezai yaptırımın ve sürücü belgesi el koyma tutanağının kaldırılmasına karar verdi. Bu kararın ardından da Yaşar, ehliyetini mahkeme kararıyla geri aldı ve ceza iptal edildi.
"POLİS BİR CİHAZA, BİR BANA BAKTI"
Mehmet Yaşar, yaptığı açıklamada, 16 Kasım gecesi Adana'dan gelen arkadaşıyla buluşmak üzere evinden çıkarken boğaz rahatsızlığından dolayı doktorun verdiği gargara ilacını kullandığını belirtti. Aracına bindikten yaklaşık 100 metre ileride uygulama noktasında durdurulduğunu dile getiren Yaşar, şunları kaydetti:
"KAN TESTİNDE ALKOL ÇIKMADI"
"Orada beni durdurdular ve alkol testi yapmak istediklerini söylediler. Burada alkolmetreye üfledim. Polis bir cihaza, bir bana baktı. 2.03 promil alkol tespit ettiğini belirtti. Ben de hayatımda hiç alkol kullanmadığımı söyledim. İlaçtan kaynaklanabileceğini düşündük ve beni hastaneye göndermek için bir ekip çağırdılar. Bu sırada ise cihazda kayda girdiği için ceza kesmesi gerektiğini belirtti. Ehliyetime el konuldu ve bin 2 lira ceza yazıldı. Bu arada ekipler geldi ve beni hastaneye götürdüler. Hastanede yapılan kan testi neticesinde vücudumda alkol olmadığı anlaşıldı."
"10 GÜNDE EHLİYETİME KAVUŞTUM"
Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonrası hukuki sürecin hızlı ilerlemesinin mağduriyetinin önüne geçtiğini ifade eden Yaşar, "Bu sürecin en az 3 ay süreceği söyleniyordu. Ondan dolayı biraz endişeliydik ancak Türk adaletine itimadımız da sonsuzdu. 10 gün gibi kısa sürede ehliyetime kavuştum çok şükür. Bu vesileyle ilgilenen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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