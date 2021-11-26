Suriye sınırında hain saldırı: 1 şehit

İHA

Kilis'te edinilen bilgiye göre, 1’inci Hudut Alayı 3’üncü Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Suriye sınır hattında görev yapan askerler, Suriye’den yasadışı geçmek isteyen bir gruba “Dur” ihtarında bulundu.

İHA'da yer alan habere göre Suriye tarafından açılan ateş sonucu 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş S.D., ağır yaralandı. Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Ateş açılan bölge, sınır birlikleri tarafından ateş altına alındı. Şehidin naaşı Gaziantep Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Şehidin cenazesinin düzenlenecek törenin ardından Gaziantep’in Nurdağı ilçesine gönderileceği öğrenildi.