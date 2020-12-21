Suriye Milli Ordusu Ayn İsa'da YPG/PKK'yı vurdu!

Suriye Milli Ordusu (SMO),Ayn İsa bölgesini terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlemek amacıyla operasyon başlattı. Operasyonda terör örgütünün mevzileri hedef alındı.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANDI

İHA'da yer alan habere göre önceki gece başlayan operasyon sırasında şiddetli çatışmalar yaşandı. YPG/PKK'nın kullandığı bazı silahların imha edildiği öğrenildi.

3 KÖYÜ BÖLÜCÜ ÖRGÜTTEN KURTARMIŞTI

SMO, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bölgeye askeri sevkiyat yapıldığını açıkladı. Suriye Milli Ordusu, Ayn İsa çevresinde en az 3 köyü terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmıştı.