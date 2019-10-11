Suriye'de tutuklu DEAŞ'lılar ne olacak?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de tutuklu bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarının serbest bırakılmasının mümkün olmadığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de tutuklu bulunan DEAŞ'lıların durumu hakkında konuştu.

Çavuşoğlu, "Sonuna kadar teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. DEAŞ’lı teröristlerin serbest bırakılması mümkün değil. Serbest bırakılmaları bir kenara hesap vermeleri konusunda herkesten daha hassasız. DEAŞ en çok Türkiye’yi hedef almıştır" ifadelerini kullandı.

STOLTENBERG: KAÇMASINA MÜSAADE EDİLMEMELİ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise, "Bizim ortak düşmanımız var, DEAŞ. Birkaç yıl öncesine kadar belli bir bölgeyi kontrol altına almışlardı. Dayanışma içinde kazanım elde ettik. DEAŞ teröristlerinin bir kısmı da şu anda yakalanmış bulunuyor. Bunların kaçmasına müsaade etmemek lazım" ifadelerini kullandı.

PUTİN: DEAŞ'LILAR KAÇABİLİR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası DEAŞ militanlarının Suriye'deki hapishanelerden kaçma ihtimali olduğunu iddia etti.

Türkmenistan ziyaretinde konuşan Putin, "Türkiye'nin durumu kontrol altında tutabileceğinden emin değilim" ifadelerini kullandı.