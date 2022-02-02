Suriye'de hain saldırı! 13 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen roketli saldırıda can kaybı sayısı artıyor.

İHA'nın haberine göre, sivil yerleşim bölgesine düzenlenen terör saldırısında can kaybı sayısı 13’e, yaralı sayısı ise 40’a yükseldi.