Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

12 Haziran Cuma:

21.00 Göztepe-Trabzonspor: Zorbay Küçük

21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan

13 Haziran Cumartesi:

18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

14 Haziran Pazar:

18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

15 Haziran Pazartesi:

21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen