Sudan'da darbe girişimi: Başbakanın yeri bilinmiyor!

AA

Sudan'da bir grup askerin Başbakan Abdullah Hamdukun evini kuşattığı ve zorunlu ikamete aldığı bildirildi.

Sudan'da bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, "Başbakan Abdullah Hamduk, darbeyi reddettiği için tutuklandı ve bilinmeyen bir yere nakledildi" açıklamasında bulundu

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, iktidardaki koalisyon liderlerinin gözaltına alınmasının ardından Hartum’daki bazı bölgelerde protestolar başladı.

Gözaltına alınanlar arasında Başbakan Hamduk ile Sudan’da iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri’nden yöneticilerin de bulunduğu açıklandı.

Gözaltılar sonrası başkent Hartum'da protesto gösterilerinin başladığı ve bazı yollarda göstericilerin lastik yakarak yolları trafiğe kapadığı kaydedildi.

Sudan Enformasyon Bakanlığı ise Egemenlik Konseyi üyelerinden bazıları ve geçiş hükümetinin bazı bakanlarının ortak askeri güçler tarafından tutuklandığı bilgisini paylaştı.

Ülkedeki askeri hareketlilik sonrası internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor.

HALKA SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI

Sudan Meslek Odaları Birliği, ülkede bu sabah düzenlenen darbe girişimine karşı halkı sokağa inmeye çağırdı.

Sudan Meslek Odaları Birliği yaptığı açıklamada, Sudan halkını sivil hükümete karşı yapılan "askeri darbeye" karşı sokağa inmeye davet ederken, bazı siyasi partiler sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.

Ülkenin en büyük siyasi partilerinden Ümmet Partisi, gözaltıları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Ülkede 21 Eylül'deki başarısız darbe girişiminin ardından ülkede tansiyon yükselmişti.