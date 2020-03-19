19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ile bir araya geldi. Toplantıda tüm spor müsabakalarının ertelenmesine karar verildi.
KASAPOĞLU'NUN AÇIKLAMASI
Bakan Kasapoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı’nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir" dedi.
ÖZDEMİR: SEYİRCİLİ MAÇLARA DÖNMEK İSTİYORUZ
TFF Başkanı Nihat Özdemir de liglerin ertelenmesi kararı ile ilgili, "Türk futboluna, Türk sporuna yön çizecek önemli kararlar almış durumdayız. Liglerimizi erteliyoruz. Tarih, yapacağımız çalışmalar sonucunda belli olacak. Hedefimiz, en kısa sürede tekrar liglerimizin başlaması, hem de seyircili maçlarla dönmek istiyoruz. Takvimi, Türkiye'nin olumlu gidişini de gözleyerek belirleyip, paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
HİDAYET TÜRKOĞLU: BU KARARDAN HERKES MEMNUNDUR
Alınan erteleme kararından bütün spor camiasının mutlu olduğunun altını çizen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Öncelikle bu süreçte bizi burada misafir edip, anlatmak istediklerimizi dinleyip, sonunda bütün camiaların isteği olan erteleme kararını duymak bizleri mutlu etti. Öncelik sağlık dediğimiz günlerde spor camiası adına bu adımın atılması bizi mutlu etti. Bakanımıza teşekkür ederiz. Hepimiz zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte de sporcularımızın kaygılarını iletiyorduk. Bu karar oyuncularımızı, hakemlerimizi, herkesi mutlu etmiştir. Bundan sonra alacağımız tedbirlerde bize düşen görevlerimizi layıkıyla yapmaya devam etmek. Bizim işimiz biraz daha farklı olacaktır. Oyuncularımızdan, kulüplerden isteklerimiz net olacaktır. Kendilerine dikkat etmeleri, bu süreç tedbiri elden bırakmamaları. Karar spor camiasına hayırlı olsun. Herkes bu karardan memnundur" şeklinde konuştu.
MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: KARAR TÜRK SPORU İÇİN HAYIRLI OLSUN
Kararın Türk sporu için hayırlı olması temennisinde bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Sağlık her şeyin önünde gelir. Sayın bakanımızın daveti üzerine bir araya geldik. Türk sporcu için en iyi karar üstünde tartışıldı. Görüşlerimize duyarlı davranmasından dolayı bakanımıza teşekkür ediyoruz. Türk sporu için hayırlı olsun. Voleybol olarak zor bir süreçteyiz. Olimpiyatı hak ettiğimiz bir konumdayız. Hazırlıklarımız çok önemli. 3 kulübümüz Avrupa kupalarında son 8'e kaldı. Muhtemelen de son 4'te yer alacaklar. Kulüplerimizle samimi, şeffaf bir şekilde birlikte hareket edeceğiz. Bunu en kısa sürede atlatacağız. Sağlıklı, huzurlu günlerde, taraftarlarla başarılar elde edeceğimize inanıyorum" dedi.
MEHMET SEPİL: BU TEDBİRİ ALMAK ZORUNDAYDIK
Yarından itibaren yeni çalışmaların başlayacağına dikkat çeken Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, "Bu toplantıda alınan karar bizim futbol kulüpleri olarak desteklediğimiz bir kararı. Gelinen noktada sporcu sağlığı açısından, o maçta bulunması gereken bütün paydaşlar açısından bu tedbiri almak zorundaydık. Sayın bakanımızın önderliğinde herkesi aynı fikirde olduğunu gördük. Aynı düşünceleri paylaştık. Burada iş bitmiyor. Bakanımızın ve başkanlarımızın söylediği gibi hızlı şekilde kulüplerle birlikte çalışmalar yapmak. Bu süreci nasıl yürüteceğimiz üzerine kararlar alacağız. Ben yarın Süper Lig kulüp başkanlarını toplantıya çağıracağız. Başkanla bilgi alışverişi içindeydik. Değişik noktalar var. Mayıs ayında biten kontratlardan tutun, oyuncuların bizden istediği taleplere kadara. TFF ile tek bir ses haline gelmek zorundayız. Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu seyircisiz oynanan maçların süreçte sağlıklı şekilde atlatıldı. Şimdi artık hep berabere yeni bir takvim oluşturmamız gerekiyor. Bunun çalışmasına da yarından itibaren hemen başlayacağız" şeklinde konuştu.
SERVET YARDIMCI: GELİŞMELERE GÖRE HAREKET EDECEĞİZ
Kulüplerle birlikte gelişmelere takip ederek yeni takvim için çalışmaların başlayacağını belirten Türkiye Futbol Federasyonu 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı ise şöyle konuştu: "Bu virüsü yenebilmek için UEFA'nın almış olduğu kararla EURO 2020 ertelendi. UEFA'nın bu kararı almasındaki amaç Avrupa'daki liglerin Haziran ve Temmuz ayındaki takvimi değerlendirmekti. Biz de kulüpler berabere UEFA ile yakından takip ederek yeni takvimlerde, bakanımıza da bilgiler verecek karar alacağız. Alınan kararın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gelişmelere göre hareket edeceğiz."
Ayrıntılar birazdan...
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